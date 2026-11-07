La ANDE avei entró en “escuelita” y denuncia a directivos de ueno ante la Fiscalía La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se sumó a la lista de instituciones que buscan recuperar su plata tras el sarambi financiero de Uen…

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se sumó a la lista de instituciones que buscan recuperar su plata tras el sarambi financiero de Ueno Bank.

La estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía contra directivos, funcionarios y otras personas que pudieran estar involucradas, para que se investigue qué pasó con los fondos públicos que tenía depositados en la entidad bancaria.

Aunque la ANDE no quiso revelar cuánta plata tenía guardada en Ueno, confirmó que esos recursos fueron colocados mediante concursos de ofertas de tasas de interés, siguiendo sus procedimientos habituales.

La ANDE también anunció que entregará todos los documentos e informes necesarios para colaborar con la investigación.

Con esto, la lista de instituciones afectadas sigue creciendo: el Ministerio de Economía, Petropar, IPS, Itaipú y hasta cajas de jubilaciones también tenían fondos depositados en Ueno. La gran interrogante sigue siendo cuánto dinero está comprometido y si se podrá recuperar.