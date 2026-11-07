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¡Millonaria incautación en Luque! Caen dos aeronaves valuadas en más de 4 millones de dólares

Un operativo policial terminó con la incautación de dos avionetas privadas y varios contratos de alquiler en medio de una investigación por un supues…

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Uno de los aviones jet incautados.

Un operativo policial terminó con la incautación de dos avionetas privadas y varios contratos de alquiler en medio de una investigación por un supuesto caso de lesión de confianza que tiene como principal involucrado a Federico Miguel Vázquez. El valor de ambos aviones ronda los 4.350.000 dólares.

El procedimiento se realizó en los hangares HASC Aviation y Latourrette & Parini, ubicados sobre la autopista Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque.

Los agentes de Crimen Organizado encabezaron el operativo, con apoyo de personal de la Policía Aeroportuaria y representantes de seguridad del aeropuerto.

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