“Nadie tenía empatía por lo que estábamos pasando” “Nadie tenía empatía por lo que estábamos pasando. Fueron días muy angustiantes que de verdad sentía mucho dolor en el pecho”, contó Lari Riquelme en…

“Nadie tenía empatía por lo que estábamos pasando. Fueron días muy angustiantes que de verdad sentía mucho dolor en el pecho”, contó Lari Riquelme en charla con Crónica. Después de todo el guyryry que se armó con su desvinculación y el cierre de Ueno Bank, donde estaban sus ahorritos, la morenaza contó que fueron días de mucha angustia, “no comí no tenía cabeza me pasé llorando!”, he´i.

“Sentí que me robaron, que me mancharon el sueño, pero sé que los sueños no terminan aquí eso lo entendí cuando vi luchar a mis compañeros VMedia. ¡A todo un país! ”, confesó. De tan mal que estaba pasando le pidió a su mami ndaje que se quede con ella en su casita, “no me dejaron sola son años de trabajo invertidos, sueños, estaba cumpliendo un objetivo importante en mi carrera en la empresa. En un momento pensé que no podía seguir hasta que vi a los demás que estaban peor que yo”, relató cómo vivió todo el sarambi.

Lo purete es que en medio de todo el tãirasy sus marcas le tiraron avei su aliento y entendieron la situ, “les expliqué que no tenía cabeza para subir los contenidos que quería ayudar a la gente y me dieron todo el apoyo”, he´i.

¡Hendy! Su platita es el tema

“El viernes ya me sentí mal cuando vi que las cosas estaban mal yo traté de sacar lo que más podía mi dinero no podía busqué respuestas para mi CDA nadie me daba retorno. A mí más me angustia mi dinero”, contó

Iñaña loperro porque al parecer más de uno celebró la desgracia de otros y no fueron empáticos ndaje. “Capaz algunos se alegran, pero acá me importa más que los demás recuperen su dinero, que puedan volver a trabajar y que nadie sufra más”, expresó su deseo.

“Estoy con mis compañeros y el pueblo”

En Instagram, la cuerona he´i que quiere ayudar a los emprendedores y que no tengan ni un poquitito de miedo o verguenza ndaje para contactarle. “Hice muchas en silencio sin mostrar en redes sociales, porque a mí me miden con otra vara siempre. Me pasó ahora que fui a apoyar a mis amigos compañeros y un medio saca que yo quería entrar que no sé qué! Eso era mentira”, contó.

Lo cierto es que, “no uso un momento de angustia para que me aplaudan o tener visibilidad

Yo estoy ayudando apoyando desde aquí estoy al 100% con todos mis compañeros amigos y el pueblo paraguayo”, tiró.