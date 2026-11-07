Nuevo llamado del “Cazador” incluye “carasucias” Otutúma lista de 27 convocados a la Albirroja para el siguiente combo de amistosos puretes

El “Cazador” en acción. Gustavo Alfaro convocó a 27 futbolistas para enrolar a la sele con miras a la última fecha FIFA del año, en la que la Albirroja realizará una gira asiática para medirse ante Singapur y Japón, el viernes 13 y martes 17 de noviembre, respectivamente.

Esta nómina se presenta con un marcado tinte de renovación hína, siguiendo la línea de los amitosos anteriores ya tras la renovación del contrato con el cuerpo técnico hasta el 2030.

Caras nuevas

El profe decidió incluir por primera vez en la lista a cuatro futbolistas a la sele mayor, premiando el rendimiento en las categorías menores, en el plano local e internacional. Umía hína Facundo Insfrán, arquero del Al-Wahda (EAU), quien viene destacándose en el exterior; Eduardo Delmás, volante ofensivo de 19 años y joya del club Olimpia, pieza fundamental en el campeonato local; Mauro Coronel, defensor sólido de Nacional y baluarte del plano local y Allan Wlk, delantero de Lanús de Argentina, convocado tras su racha goleadora.

Los ausentes

En tanto, los peloteros que no estarán en esta ocasión son: Andrés Cubas, mediocampista central que quedó desafectado por molestias físicas y para preservarse de cara a los playoffs de la MLS; Ramón Sosa, quien sigue anga con problemas musculares y se priorizó su recuperación con Palmeiras de cara a la final de la Copa Libertadores; José Canale, defensor de Lanús que quedó avei fuera por una lesión reportada al cuerpo médico.

La lista

Arqueros: Orlando Gill, Gastón Olveira, Santiago Rojas y Facundo Insfrán; defensores: Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Clever Ferreira, Mateo Gamarra, Juan José Cáceres, Alexandro Maidana y Alan Benítez: mediocampistas: Mauro Coronel, Damián Bodabilla, Eduardo Delmás, Diego Gómez, Maurício, Matías Galarza, Matías Villasanti, Braian Ojeda y Miguel Almirón; delanteros; Hugo Cuenca, Julio Enciso, Gustavo Caballero, Allan Wlk, Hugo Adrián Benítez y Robert Morales.