¡Pea ha’e la raza guaraní! Medios de afuera destacan la firmeza de la justicia y el pueblo paraguayo La prensa internacional y las redes sociales quedaron jurujai por la forma ejemplar que actuó la justicia y el pueblo paraguayo para afrontar la fero…

La prensa internacional y las redes sociales quedaron jurujai por la forma ejemplar que actuó la justicia y el pueblo paraguayo para afrontar la feroz crisis que se desató a consecuencia del escándaloso quiebre de ueno Bank y a posterior caída del gobierno de Santiago Peña ndaje.

“Los paraguayos fueron un ejemplo de cómo afrontar una crisis como esta, no hay tiendas saqueadas, no hay banderas de Palestina o causas alternas como el feminismo o de izquierda, ¡solo personas reclamando algo justo! Una causa concreta sobre la terrible injusticia como para que el Senado y toda la política decidiera bajarle el dedo a su presidente. Se van a recuperar de esta es garantía, con resiliencia, temple y unidos de verdad”, destacó un analista político de Perú en @Treads.

El medio periodístico rapai “Jornal da Cidade” tituló en su tapa de la edición digital l“Paraguay no permite blindaje político y muestra un ejemplo para Brasil”. Luego omoi, “Paraguay: el presidente destituido, los directores del banco presos ese mismo día. Devuelven el dinero en 72 horas. Brasil: presidente reelecto. Ministros citados siguen en STF. Investigación parada en el Supremo desde setiembre”.