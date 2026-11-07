¿Quién me pateó? Trasladaron a Peña por seguridá ndaje Omboveve camisa lomo el expresi Santiago Peña de su casa, donde estaba cumpliendo el arresto domiciliario dispuesto por la fiscalía.

Omboveve camisa lomo el expresi Santiago Peña de su casa, donde estaba cumpliendo el arresto domiciliario dispuesto por la fiscalía.

En frente del casa de Peña se estaba armando un guyryry de aquellos entre los cientos de manifestantes repichados contra el detenido y se reventaron a tongazos con las fuerzas policiacas que estaban resguardando el lugar de detención del destituido presidente.

Cuando se abrió los portones, salieron 4 camionetas negras, que fueron bombardeados a huevazos limpio y patadapupe a los costados para despedirle a Peña, quien fue llevado hasta la sede de la Escolta Presidencial por “seguridá” ndaje.

“Peña amanece mañana en Miami”, “Peña huyó como una rata, su lugar es en Tacumbú”, “así sale un ladrón”, “¿quién me pateó?, decían algunos de posteos de los internautas al ver el video de la huida del futuro presi...diario.