¡Hendy con Peña! Fiscalía lo imputa y pide mandarlo a prisión El escándalo de Ueno Bank sigue sacudiendo el tablero y ahora le toca al expresidente Santiago Peña, quien fue imputado por la Fiscalía, que además p…

Santiago Peña en el pasillo de la Fiscalía General del Estado.

El escándalo de Ueno Bank sigue sacudiendo el tablero y ahora le toca al expresidente Santiago Peña, quien fue imputado por la Fiscalía, que además pidió su prisión preventiva.

La investigación se pone cada vez más pesada. Peña fue imputado por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio. En la misma causa cayó el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, acusado de los mismos hechos y también de supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.

Este sábado, ambos fueron llamados a declarar ante los fiscales, pero se llamaron a silencio y decidieron no responder las preguntas. Después de la audiencia, el Ministerio Público presentó la imputación y pidió que los dos vayan a prisión preventiva.

El caso ya venía cargado de novedades, porque ocho exdirectivos de Ueno Bank también fueron imputados por distintos hechos punibles relacionados con la crisis de la entidad. Varios hombres ya fueron enviados al ex Tacumbú, mientras que las mujeres cumplen arresto domiciliario con tobilleras electrónicas.

Ahora la decisión queda en manos del juzgado, que deberá estudiar el pedido de los fiscales y resolver si Peña y Carvallo deben ir a prisión mientras continúa la investigación.

El caso Ueno sigue sumando capítulos y la Justicia tiene ahora una nueva tarea: investigar las responsabilidades y determinar qué pasó realmente con las operaciones de la entidad.