Se le viene la noche a Peña: Fiscalía prepara imputación y su defensa busca evitar que comparta celda con su kp La situación judicial de Santi Peña se complica cada vez más. La Fiscalía ya está preparando la imputación en su contra y no se descarta que solicite…

La situación judicial de Santi Peña se complica cada vez más. La Fiscalía ya está preparando la imputación en su contra y no se descarta que solicite prisión preventiva una vez presentada la acusación.

El exmandatario recibió en su propia casa la comunicación de que pesa sobre él una orden de detención. Por ahora, permanece en su domicilio, pero bajo estricta custodia volái, luego de los rumores de que quiere “volar” del país.

Los fiscales Elena Fiore, Silvia González y Christian Benítez trabajan en la causa y tienen previsto presentar la imputación este sábado. Posteriormente, Peña deberá comparecer ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción para “cantar”.

Por su parte, su abogado, Ricardo Preda, aseguró que Peña está fortalecido y dejó entrever que detrás de este caso podrían existir cuestiones mucho más jodidas.

Mientras tanto, la defensa ya mueve sus fichas y adelantó que solicitará una medida alternativa para evitar que su cliente comparta pabellón con su kp Miguel Vázquez. Sin embargo, la posibilidad de que la Fiscalía pida prisión preventiva sigue latente y será el juez quien tenga la última palabra.