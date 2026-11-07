[VIDEO] ¡Aguatera Iconic! Mañami quien apareció en los festejos Hakuro en los festejos del centro asunceno y ahí apareció la iconic para la repartija del líquido vital... ¡pero no el que ustedes piensan!

Una locura es la fiestuki en el centro asunceno por la destitución de “Chanti”, el rollo está eufórico porque por fin una buena para el pueblo paraguayo ndaje. Lo cierto es que loperro están sedientos y la más “Iconic” del país, Laurys Dyva se tiró a la carrocería de su camio y con pakcitos de agua calmo el y´hei de la gente.

La cuerona se sumó al guyryrty que armá la juentú en zona centrica y hasta cena le acercó a los compatriotas que salieron a las calles a reclamar justicia para todos. Furor generó con su paseito por la zona, itavypata loperro y aprovecharon la vuelta para pedir una fotito avei con la influencer.