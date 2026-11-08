¡Al pie del cañón! Firme con el oficio más hermoso del mundo En medio de todo el guyryry que se armó en estos días con la destitución del expresidente “Chanti”, el periodista Mathi Lugo salió a vibrar con la ge…

En medio de todo el guyryry que se armó en estos días con la destitución del expresidente “Chanti”, el periodista Mathi Lugo salió a vibrar con la gente en las calles céntricas de Asunción. “Se sintió en el centro la presencia de un pueblo que festejaba una victoria, pero sin bajar los brazos. Sentí que la gente dejó en claro el mensaje: queremos la caída de todos los corruptos”, contó el comunicador a Crónica.

El rollo ndaje salió a manifestarse para que nada de lo que sacude al país en estos momentos quede en el “oparei”, he´i. “En síntesis, un festejo parcial pero con más batallas por delante”, contó el pensamiento de loperro.

El mita´i se quedó sin laburo luego de las intervenciones realizadas por la Fiscalía al Grupo Vázquez, y contó que “es bastante extraño este momento para mí como periodista, pues la situación invita a caer en sentimientos de incertidumbre y angustia. Sin embargo, mi fe en Dios hace que mi corazón esté lleno de tranquilidad y optimismo”, confesó.

Por otro lado aseguró que, “miro el lado positivo, recibí innumerables palabras y acciones de apoyo del público, de amigos y de colegas. Varios de esos gestos, me llevaron a bordear las lágrimas, que no eran de tristeza, sino de una alegría inmensa por tener que pasar esta prueba de fuego”, contó.