¡Anike! BCP alerta a loperro para que no sean engañados por mensajes japu El Banco Central del Paraguay (BCP) lanzó un mensaje de alerta a loperro para que no sean engañados en su buena fe.

El Banco Central del Paraguay (BCP) lanzó un mensaje de alerta a loperro para que no sean engañados en su buena fe.

Anda rondando en las redes sociales un mensaje que ofrece la apertura de una supuesta “Cuenta de Ahorros BCP”, más falso que la frase “Vamos a estar mejor”.

El aviso fue difundido en la cuenta oficial del BCP y está acompañado de un gráfico en el que se muestra un ejemplo de mensaje reenviado que pide el número de cédula para abrir la cuenta a través de un enlace de Google Share ndaje pero es más falso que la promesa de tu ex.

“El BCP advierte a la ciudadanía que los mensajes que circulan ofreciendo la apertura de una supuesta ‘Cuenta de Ahorros BCP’ son falsos. Se recomienda no ingresar a enlaces de dudosa procedencia, ni compartirlos o reenviarlos. Asimismo, se insta a informarse a través de los canales oficiales”, he’í en el comunicado oficial del ente bancario.

El BCP recomienda a la población a desconfiar

-No hacer clic en enlaces recibidos por mensajería.

-Verificar cualquier información únicamente en el sitio web oficial del BCP o sus cuentas verificadas.

-Desconfiar de ofertas de apertura de cuentas “en el BCP” o de gestiones que piden datos personales de forma urgente gua’ú.