¡Atajame la cachiporra! Hacían fiestitas con strippers… ¡en la comisaría!

Un verdadero escándalo se filtró en medios argentinos sobre lo que se hacía en una comisaría. (Foto: IA)

¡Novaseo! En una comisaría de la ciudad argentina de La Banda, se buscaba “desenmascarar” a los delincuentes y desnudar… ¡a los strippers! Sí, así como suena.

El medio santiagueño Info del Estero comentó en una publicación que hay dos dependencias policiales que laburan en el mismo edificio, una de ellas una comisaría común y la otra dedicada de manera exclusiva al Menor y la Mujer.

La situación empezó a “desmadrarse” cuando dos mujeres policías, hoy separadas de la fuerza, que prestan servicio en el primer piso, en la Comisaría del Menor y la Mujer habían entablado un vínculo amoroso con los jefes de la Comisaría 15, que funciona en planta baja, he’i el medio.

Los encuentros amorosos, en muchos casos, se daban en las oficinas policiales o, cuando pintaba ponerse romántico, en la terraza del inmueble.

El tema es que, incluso, se llegaron a hacer fiestas como cumpleaños y “una despedida de soltera que incluyó la participación de tres strippers masculinos y que de algunas de estas cosas hay registros de videos en celulares”, he’i Info.

La situación actualmente se está investigando a full.