Caen en la mansión de “Chanti” y encuentran una bóveda oculta

Una comitiva fiscal compuesta por los agentes fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, junto al resguardo policial correspondiente, encabezan un procedimiento de allanamiento en el inmueble del expresidente Santiago Peña, la tremenda mansión ubicada en la zona de Ciervo Cuá, ciudad de San Bernardino, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos punibles vinculados al caso ueno Bank donde se le está vicheando, entre otras cosas, por lesión de confianza.

Cerca de las 19:00 de este domingo, en pleno atardecer, el pelotón de gente llegó al lugar y de entrada nomás llamó la atención una especie de bóveda oculta que no supieron abrir de una, por lo que se debió proceder para el efecto.

Y, tras mucho insistir, finalmente accedieron peeero, apareció ¡otra puerta! De nuevo hubo pa’a y volvieron a trancarse ndajeko.

En el lugar, que fue “rastrillado” por los del Ministerio Público, estuvieron buscando cualquier evidencia que pueda usarse dentro de las investigaciones que se llevan en curso luego de un perjuicio total que estaría superando los 800 millones de dólares, según los primeros cálculos a las “apuradas” sin entrar en detalle de cuánto es el monto exacto por el que fueron estafadas diferentes entidades públicas.