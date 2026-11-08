Estaba tan apurado que “tragó” en el auto… ¡con olla y todo! .

El fulano fue cachado por las cámaras en el momento que tragaba.

Un fulano fue multado en seco después que las cámaras “soplonas” lo pillaron bajándole “alto guiso” en plena ruta mientras manejaba. El curioso hecho se dio en la provincia argentina de Río Negro.

El tema es que no iba por una “ruta cualquiera”, sino que, como estaba apurado, se metió por la vía rápida. Y, es más que evidente que sostener una olla mientras se circula por una calzada donde la gente aprieta el acelerador con ganas, puede derivar en un accidente al tener las manos ocupadas y ser incapaz de realizar maniobras evasivas o aplicar una frenada brusca ante la aparición de un obstáculo inesperado.

Finalmente, el fulano fue demorado aunque no se precisó cuál es el importe de la multa que tendrán que pagar por ir aplicándole un guisacho de aquellos mientras, se supone, tenía que ir manejando y no tragando.