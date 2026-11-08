¿Flores se mueven solas en estudio de televisión?

Durante la previa a la salida al aire de un programa de Tv llamado “De primera mano”, se estaban realizando todos los “check” correspondientes, ya sea de sonido como de video. Cuando le enfocaron a uno de los conductores para ver el foco, unas flores que se encontraban en el fondo se sacudieron ¿solas?

La situación hizo que muchos se queden en silencio y luego se desate una risa donde se entremezclaban nervios con humor. Poco después, analizando un chiqui la situación, tomaron más en serio al ver que nada ni nadie podía mover las flores y que no había corriente de aire dentro del estudio.

Lalo Carrillo, uno de los conductores, fue el más impresionado. Mientras buscaba una explicación, pidió a la audiencia que mirara el arreglo: “Vean las flores que están atrás de mí, ¿ven cómo se mueven? Eso estaba previo al programa”, he’i.

Fue él quien precisó que la productora estaba conversando todo y preguntó de inmediato si alguien lo había grabado porque de los que estaban en pantalla nadie se dio cuenta.