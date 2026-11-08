¡Guau! Buenos para nada se llevaron hasta al peludito de la casa Dos buenos para nada, como esos socios que hoy están presos, se metieron a una casa de Areguá para llevarse todo lo que podían. Los muy caraduras, en…

Dos buenos para nada, como esos socios que hoy están presos, se metieron a una casa de Areguá para llevarse todo lo que podían. Los muy caraduras, en un momento dado, incluso hasta se llevaron a ¡un pobre peludito!

Al toque, las víctimas alertaron a los uniformados que le pusieron garra a la búsqueda y realizaron un rastrillaje purete en los alrededores de donde se cometió el ilícito. Al cabo de unos cuantos minutos, pudieron dar con los dos sospechosos: un hombre de 53 años y el otro de 36.

En poder de estos dos arrieros fueron recuperados una mochila en la que habían guardado elementos de peluquería y al cachorro que habían sacado de la vivienda.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público.