Joshua dejó un mensajes “desde el corazón” Nuestro campeonísimo, Joshua Dürksen, se refirió al momento delicado que atraviesa el país y dejó unas palabras de aliento al pueblo paraguayo.

Joshua Duerksen sube al podio en Monza: "Es la mejor semana de Paraguay". Foto: Redes

El deporte paraguayo sigue mostrando también que siente profundamente la situación complicada que atraviesa el país. Este es el caso de nuestro campeonísimo en automovilismo, Joshua Dürksen, que a través de sus redes sociales le dejó un mensaje a todos los paraguayos.

“Después de varios días siguiendo lo que pasa en nuestro país, quiero compartirles unas palabras desde el corazón.

Han sido días muy difíciles, llenos de incertidumbre y preocupación. Me entristece profundamente lo que estamos viviendo y me duele saber que tantas familias paraguayas están pasando por estos momentos de angustia. Quiero hacerles llegar todo mi cariño y mi solidaridad. Deseo de corazón que las personas afectadas encuentren soluciones y respuestas claras.

Así como siempre recibo tanto cariño y apoyo de ustedes en cada una de mis carreras, hoy quiero transmitirles ese mismo cariño y acompañamiento.

Deseo que todo se resuelva lo antes posible, que Dios les bendiga”, tecleó Joshua.