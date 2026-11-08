Joshua dejó un mensajes “desde el corazón”

El deporte paraguayo sigue mostrando también que siente profundamente la situación complicada que atraviesa el país. Este es el caso de nuestro campeonísimo en automovilismo, Joshua Dürksen, que a través de sus redes sociales le dejó un mensaje a todos los paraguayos.
“Después de varios días siguiendo lo que pasa en nuestro país, quiero compartirles unas palabras desde el corazón.
Han sido días muy difíciles, llenos de incertidumbre y preocupación. Me entristece profundamente lo que estamos viviendo y me duele saber que tantas familias paraguayas están pasando por estos momentos de angustia. Quiero hacerles llegar todo mi cariño y mi solidaridad. Deseo de corazón que las personas afectadas encuentren soluciones y respuestas claras.
Así como siempre recibo tanto cariño y apoyo de ustedes en cada una de mis carreras, hoy quiero transmitirles ese mismo cariño y acompañamiento.
Deseo que todo se resuelva lo antes posible, que Dios les bendiga”, tecleó Joshua.