¿La Olla Maldita? Cerro empató y hace casi una rueda que no gana en su casa El Ciclón completó casi una rueda entera sin vencer en su estadio empatando hoy ante Recoleta por 1-1.

Parece que ni sacar la publicidad de ueno de La Nueva Olla le sirvió a Cerro Porteño para acabar con el paupérrimo rendimiento que ha tenido este año, ya que volvió a no vencer en su estadio empatando con Recoleta FC por 1-1 en su estadio.

La victoria podría haber ayudado al Ciclón a sumar puntos claves para clasificar directamente a fase de grupos de la Libertadores 2027, algo fundamental sobre todo a nivel económico, ya que los problemas financieros del club se agudizaron con la situación del otrora auspiciante y hoy desaparecido ueno bank, a la par que hoy se supo que la institución está ya otra vez inhibida para contratar.

El azulgrana tuvo un partido, nuevamente, pésimo, con Paul Charpentier abriendo el marcador para los visitantes a los 58 para que luego Jorge Morel a los 81 lo empatara y evitara un resultado peor para los de Costas.

Sorprendentemente, Cerro va a completar casi una rueda entera del Torneo Clausura sin ganar en su propio estadio, habiendo vencido por última vez ahí a Rubio Ñu por 1-0, al que visitará en tres fechas.