“Bicampeones, somos bicampeones”, cantó un fanático de Central tras el partido que ganó su equipo y al que avei le llegó mal la info. Lo festejó gritando a todo pulmón frente a las cámaras de transmisión mientras se golpeaba el pecho. En ese momento, otros hinchas se sumaron a los gritos y dedicatorias sin saber que se había convalidado el gol de Enner Valencia que le daba el triunfo -y el título- a Boca ante Defensa y Justicia.

Y al toque en las redes sociales empezó a circular el video y se volvió un meme en medio de la celebración del Xeneize. Horas más tarde, se reveló avei el nombre del fanático y se convirtió en el foco de las burlas.

Ante esta sitú, el hincha no ocultó voi su pochyro: “Uno por uno los voy a buscar, hijos de p... Si son tan picantes atrás de un teclado, vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta, me escribe y lo busco”, opoi a través de su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Y los que me están mandando solicitudes también. Sigan haciéndolo; me va a llevar un tiempo, pero van a cobrar uno por uno”. Caliente voi quedó nde bárbaro.