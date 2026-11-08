Lo echó la mamá, lo echó “lapa” y duerme en el tanque de agua de la ex .

A un fulano la vida lo “hundió” en una situación de al que difícilmente pueda salir. Es que, al no tener trabajo, dependía de su “lapa”, quien dio por terminada la relación. Para colmo, a la casa no podía volver porque la mamá le sacó la roja sin VAR ni nada. Entonces, no le quedó de otra que dormir en el tanque de agua de la ex.

El singular hecho se registró en un barrio de la ciudad argentina de Santiago del Estero. Quien fuera su pareja es la que detectó que algo rato estaba pasando. Luego de haber chutado a su “peor es nada” de la casa, comenzó a escuchar por las noches ruidos extraños. Cuando pilló que venían del techo, no dudó en llamar a la poli.

Los uniformados llegaron al lugar y comenzaron a inspeccionar. Una vez que fueron a vichear el taque de agua (que es de cemento y tiene una tapa dura con pequeños bordes), se dieron cuenta que había un par de championes y una frazada. Bajaron ambas cosas y se las mostraron a la dueña, quien al toque reconoció que eran de su ex.

Identificado el porqué de los ruidos y confirmado que el fulano no se fue “del todo” de la casa, la prójima he’i que no realizaría la denuncia porque el muchacho la estaba pasando re mal, al no tener trabajo y ser echado de la casa de la mamá.