Lo que dijo la doña de un campeón bostero Tamara Rojas, la doñita de Adam Bareiro, pureo la copa que levantó su mena en el fútbol curepi con su equipo Boca Juniors. El capo del chute sumó una…

Tamara Rojas, la doñita de Adam Bareiro, pureo la copa que levantó su mena en el fútbol curepi con su equipo Boca Juniors. El capo del chute sumó una estrella a su carrera peloteril y le hizo feliz con todo el equipo al pueblo bostero. El festejo se extendió a las redes sociales donde su dupla eterna de la vida le dedicó unas palabritas de salud al campeón pyahu.

“Si había un sueño, era este. Una para casa y otra para mi corazón. Gracias bocaaaaaa”, dijo Tamara. En el posteo mostró imágenes que quedan guardadas para siempre en lo más profundo de la familia y los xeneizes.

Mientras sigue el festejo, los bosteros ya tienen puesta la mirada en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre. Los de Bareiro llegarán motivados y con una copa de demás, con ese valor agregado la doñita tiene fe que su mena conseguirá otro campeonato.