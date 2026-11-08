Ministro asegura que los popes de ueno están sin privilegios en ex Tacumbú El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, salió a poner las cartas sobre la mesa y aseguró que los directivos de ueno que fueron enviados a la ex cárc…

Procesados por el caso ueno no tiene privilegios he'i Ministro. (Gentileza)

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, salió a poner las cartas sobre la mesa y aseguró que los directivos de ueno que fueron enviados a la ex cárcel de Tacumbú no tienen ningún trato especial dentro del penal.

Según el secretario de Estado, Federico Miguel Vázquez Villasanti y los demás ejecutivos están en las mismas condiciones que cualquier otro preso, sin celdas vip umía.

Incluso desafió a los organismos de control y a los medios de comunicación a vichear cómo están viviendo los procesados dentro del Centro Nacional de Prevenidos.

De los directivos involucrados, cinco están recluidos en la ex Tacumbú, mientras que Miguel Ángel Almada Frutos guarda prisión en Emboscada Antigua. Por su parte, las directivas Diana Mongelos y Mariana Torres cumplen arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Todos están procesados por presuntos hechos de lesión de confianza, tentativa de estafa y otros delitos relacionados con el escandaloso caso Ueno.