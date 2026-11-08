Varios ministros siguen y fueron confirmados en sus respectivas sillas El presi Pedro Aliana oconfirmá en sus respectivos cargos a Rodrigo Nicora y a Óscar González como ministros de Justicia y de Defensa respectivamente…

El presi Pedro Aliana oconfirmá en sus respectivos cargos a Rodrigo Nicora y a Óscar González como ministros de Justicia y de Defensa respectivamente, durante su primera reunión oficial del Gabinete en Mburuvicha Roga.

Ambos ministros anunciaron su confirmación luego de la reunión y reafirmaron su compromiso de garantizar el cumplimiento a raja tabla de las órdenes emanada de la justicia en el caso ueno Bank.

En tanto que el ministro de Defensa, Óscar González se refirió a las condiciones actuales que se encuentra el expresidente Santiago Peña, en cuanto a su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y confirmó que se encuentra en una habitación común, sin lujos ni mucho menos un trato preferencial, en cumplimiento del mandato de la justicia, priorizando la transparencia e igualdad de trato ndaje.

También continúan Óscar Lovera como titular del Ministerio de Economía, quien lleva siete meses en el cargo y Óscar Orué como director general del DNIT, puesto que ocupa desde el 18 de agosto de 2023, tras la creación de esta institución tras la unificación de SET y Aduanas.