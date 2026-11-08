Dallys y Larissa salen a trozar a quienes son ñe’erei “A mi no me van a callar”, he´i la comunicadora del Canal Trece cuando leyó, “acusan a Dallys Ferreira y a Larissa Riquelme de dejar mal parado al pa…

“A mi no me van a callar”, he´i la comunicadora del Canal Trece cuando leyó, “acusan a Dallys Ferreira y a Larissa Riquelme de dejar mal parado al país”, en la publicación de un medio en sus redes sociales.

Las periodistas no se quedaron calladas, salieron al paso para soltar sus argumentos. El rollo le tiró apoyo a las exmodelos. Los del medio se agarraron de una publicación de Juan Villalba, ex director de la Policía Municipal de Tránsito, para armar el guyryry en las redes.

“A los ‘periodistas’ que no saben nada de finanzas y economía, abstenerse de hablar con la prensa internacional ya que están piloteando sin saber y comunican mal (Dallys Ferreira). Que hablen los que saben y aporten datos verdaderos, ya que los argentinos propagan la información de que estamos padeciendo de ‘corralito’ y no es así”, dice parte del posteo de Extra.

Al toque se presentaron las cueronas para responder. “No tienen vergüenza. Y a mí nadie me va a callar. ¿para armar ese titular se guían por lo que realmente dije o por lo que repiten treinta perfiles falsos? ¿Acaso estoy faltando a la verdad? Publiquen mis palabras textuales, con su contexto, y digan qué frase cuestionan”, tiroteó Lari.

Mientras que Dallys disparó fuertísimo, “da vergüenza la manipulación que hacen y mienten. con tal de hacer daño. Soy una trabajadora más a la que estafaron así cómo a 3.000.000 de paraguayos, no soy funcionaria pública, no cobro del Estado. Amo mi país con todo mi corazón y me quieren hacer callar, pero no voy a callar, no me van a usar, no más. Ustedes tienen intereses mezquinos, sólo miran su ombligo.”. ¡Ndi bárbaro!