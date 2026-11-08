“Olimpia también es una víctima”, tiró “Coto” El presi Franjeado he’i que la crisis de ueno Bank también golpeó fuerte en el fútbol y el Decano también salió perjudicado.

Rodrigo “Coto” Nogués, presidente de Olimpia, se refirió a la problemática financiera que atraviesa el país y que también salpica al fútbol paraguayo. La crisis generada tras la caída de ueno Bank tuvo repercusión y muy fuerte en los clubes y el Decano lo siente mucho, según su presi.

“Esto afecta a toda la credibilidad de las instituciones del país y el fútbol nos está haciendo eco de eso. El fútbol tenía planeadas muchas inversiones a futuro en base a muchos contratos firmados con esta empresa y lastimosamente, vamos a tener que reevaluar muchas cosas”, expresó “Coto” en la previa al duelo ante Guaraní.

“Coto” afirmó que Olimpia y él personalmente son víctimas de lo que pasó y aseguró que lucharán para salir de esto pronto.

“Esto deja un tendal de víctimas, en la que el fútbol es uno de esos, en la que el Club Olimpia también es una víctima, en la que yo de manera personal también soy uno de esos. Ahora el compromiso del club Olimpia es pelear esto, vamos a buscar investigar esto hasta el fondo”, sostuvo.