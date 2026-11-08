¡Que devuelvan la plata! Obispo de Caacupé exige justicia por el sarambi de ueno El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, no se guardó nada y lanzó fuertes cuestionamientos por el escándalo financiero que golpeó el bolsi…

El obispo de Caacupé cuestionó el manejo de recursos públicos y reclamó respuestas para las víctimas.

El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, no se guardó nada y lanzó fuertes cuestionamientos por el escándalo financiero que golpeó el bolsillo de miles de paraguayos. Pidió que se devuelva hasta el último guaraní a los afectados y que los responsables paguen ante la Justicia.

Durante la misa celebrada este domingo en Caacupé, el religioso expresó su preocupación por las familias humildes, comerciantes, pequeños emprendedores e instituciones públicas que quedaron perjudicados por el caso.

Valenzuela sostuvo que la ciudadanía está harta de lo ocurrido y cuestionó que una operación fraudulenta haya sido presentada como si se tratara de un negocio bancario normal.

Lamentó que detrás de este escándalo hay gente que perdió plata que necesitaba para comer, comprar medicamentos, pagar sus cuentas, cubrir los gastos de sus hijos y llegar a fin de mes.

El obispo también puso el dedo en la llaga al cuestionar a las instituciones públicas que depositaron miles de millones de guaraníes y millones de dólares en Ueno. Recordó que esa plata no es de ningún político ni de ningún funcionario, sino del pueblo paraguayo.

Pero sus reclamos no quedaron ahí. También recordó a las víctimas de la mafia de los pagarés, quienes siguen sufriendo descuentos en sus salarios y cargando con deudas que les golpean directamente en el bolsillo.

El religioso pidió que se investigue hasta el fondo, que los responsables sean castigados y que la plata vuelva cuanto antes a manos de sus verdaderos dueños.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a no abandonar a quienes fueron perjudicados y pidió solidaridad, empatía y justicia.