¡Qué dolor! Incendio dejó totalmente quemados a dos adultos; un bebé está grave Un incendio que no dio tiempo a nada dejó con el 100% del cuerpo quemado a dos personas, un hombre de 50 años y una mujer de 30, así como a un bebé d…

Un incendio que no dio tiempo a nada dejó con el 100% del cuerpo quemado a dos personas, un hombre de 50 años y una mujer de 30, así como a un bebé de apenas 10 meses quien presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Además un menor de 15 años también debió recibir asistencia médica de manera urgente.

Aparentemente, el hombre habría encendido un brasero bajo un techo en las proximidades de unas garrafas. El calor, las llamas y, aparentemente, alguna fuga resultaron en un coctel altamente explosivo.

El resultado fue un lanzallamas gigante que quemó todo a su paso, incluidas las cuatro personas. La gravedad de las lesiones obligó al traslado hasta el Hospital de Quemados de Asunción.

Para la evacuación se utilizó por primera vez el avión Cessna 408 SkyCourier mediante un operativo aeromédico de la Fuerza Aérea Paraguaya, en coordinación con el Ministerio de Salud.