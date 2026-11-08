Qué pio lo que pasa todo: Hinchas impidieron que su equipo juegue

Cada cosa increíble oikóva ko múndope. Y fue realmente inesperado lo ocurrido este domingo antes de un partido de fútbol en los Países Bajos. El encuentro entre el Vitesse y el De Graafschap, de la Keuken Kampioen Divisie, la Segunda División neerlandesa, tuvo que ser suspendido ya que un grupo de aficionados del equipo visitante bloqueó la salida del autobús de sus propios jugadores. E’ána voi.

Todo sucedió en el estadio De Vijverberg, en Doetinchem, donde alrededor de 160 aficionados se concentraron para impedir que los jugadores pudieran desplazarse hasta Arnhem. Encadenaron, con cadenas de hierro y candados, las puertas de su propio campo para que el bus en el que viajaba su equipo no pudiera salir de él.

El motivo de la protesta, según explica el medio neerladés ‘NOS’, fue la decisión de las autoridades de Arnhem de prohibir la presencia de aficionados del De Graafschap en el GelreDome. La medida se comunicó el sábado, después de que los responsables de seguridad consideraran que una parte de la hinchada no iba a respetar las condiciones acordadas para introducir material de animación en el estadio.

La tensión tenía antecedentes. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, disputado en diciembre de 2025, se produjeron graves incidentes. Por ese motivo, inicialmente se había limitado a 500 el número de seguidores visitantes, frente a los 800 habituales, y se habían establecido controles adicionales para las pancartas y otros elementos de animación.

Ante esta situación, la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que el partido no podía disputarse, y acabó por aplazarlo. En un comunicado, la KNVB calificó de lo sucedido como “inaceptable” y anunció que el caso será trasladado a los órganos disciplinarios.