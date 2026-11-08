Recoleta en modo GTA VI

Este domingo la CM de Recoleta se llevó todos los aplausos. Y es que a la hora de presentar el onceno titular para el duelo ante Cerro, utilizaron una presentación bastante llamativa en sus redes sociales.
Bajo la temática de GTA VI, Recoleta dio a conocer a sus jugadores titulares para el choque ante el Ciclón, generando el aplauso de sus hinchas y hasta de los rivales.
El departamento de prensa del “Canario” sorprendió a todos usando la temática del conocido videojuego, para salir un poco de lo tradicional.
🐤✅𝐀𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐚! Así salimos hoy para enfrentar a Cerro Porteño por la Fecha 19 del Torneo Clausura. #VamosCanario #RecoQuerido #RFC https://t.co/9aBA7CzyHa— Recoleta Football Club (@recoleta_club) November 8, 2026