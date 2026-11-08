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Recoleta en modo GTA VI

El “Canario” sorprendió al rollo con la presentación de su once titular en las redes sociales.

| Por Adan Paniagua
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| Por Adan Paniagua
La portada de Recoleta en modo GTA.

Este domingo la CM de Recoleta se llevó todos los aplausos. Y es que a la hora de presentar el onceno titular para el duelo ante Cerro, utilizaron una presentación bastante llamativa en sus redes sociales.

Bajo la temática de GTA VI, Recoleta dio a conocer a sus jugadores titulares para el choque ante el Ciclón, generando el aplauso de sus hinchas y hasta de los rivales.

El departamento de prensa del “Canario” sorprendió a todos usando la temática del conocido videojuego, para salir un poco de lo tradicional.

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