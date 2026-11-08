Recoleta en modo GTA VI El “Canario” sorprendió al rollo con la presentación de su once titular en las redes sociales.

Este domingo la CM de Recoleta se llevó todos los aplausos. Y es que a la hora de presentar el onceno titular para el duelo ante Cerro, utilizaron una presentación bastante llamativa en sus redes sociales.

Bajo la temática de GTA VI, Recoleta dio a conocer a sus jugadores titulares para el choque ante el Ciclón, generando el aplauso de sus hinchas y hasta de los rivales.

El departamento de prensa del “Canario” sorprendió a todos usando la temática del conocido videojuego, para salir un poco de lo tradicional.