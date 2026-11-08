Un chancho los habría llevado a una muerte horrible

El vehículo quedó de esta manera una vez que se produjo el desenlace fatal. (Foto: Gentileza)

Un chancho, que no se les cruzó por el camino, habría llevado a dos personas a la muerte de una manera horrible, conforme los primeros datos que se manejan sobre un penoso hecho que se registró en Horqueta.

El suceso se registró sobre la ruta D30, en la zona de Paso Ita. En una motocarro, dos personas iban a bordo con un chancho. En un momento dado, el animal se habría puesto inquieto, lo que hizo que el rodado sea difícil de controlar.

Finalmente, quien iba al mando perdió el control y, como venían sobre ruta, la velocidad los hizo caer a un lado del camino, justo donde había una cuneta con agua.

Como se dieron unos cuantos golpes al despistarse, no tuvieron la fortuna de reaccionar a tiempo, por lo que, según informes preliminares sujetos a confirmación, ambas personas habrían fallecido por la sumersión en el agua que se encontraba en el lugar.