[VÍDEO] Diego Gómez sigue con todo y marca otro golazo El albirrojo marcó otro tanto importante para el Brighton ante el Brentford en la última jornada de la Premier League.

Diego Gómez metió un tremendo zurdazo desde fuera del área para marcar el 1-0 parcial del Brighton ante el Brentford, volviendo a ser protagonista en la Premier League a unas semanas de su histórico gol de mediocampo.

La jugada nació con un control de calidad fuera del área, y Gómez acomodó el balón para, sin pensarlo demasiado, sacar un potente zapatazo que se clavó directamente en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero rival.

Un gol de enorme factura para Diego Gómez, que sigue dejando su huella en el fútbol inglés y demostrando toda su calidad en la Premier League pidiendo a gritos una oportunidad en un club de primera línea.