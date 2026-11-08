[Video] Uendi, el último “funcionario” de ueno que encontró quien le dé amor y un hogar Mientras el escándalo de ueno sigue golpeando a 2 de cada 3 paraguayos, que quedaron en la calle y sin un guaraní en el bolsillo, apareció un pequeño…

Mientras el escándalo de ueno sigue golpeando a 2 de cada 3 paraguayos, que quedaron en la calle y sin un guaraní en el bolsillo, apareció un pequeño protagonista que terminó robándose el corazón del rollete: Uendi, un michi “ejecutivo”, que aparentemente quedó abandonado en las instalaciones del banco.

Pero esta historia tuvo un final feliz. Una mujer de buen corazón lo encontró, lo rescató y decidió darle algo que ningún banco puede ofrecer: una familia.

La mujer compartió el rescate en TikTok con una frase que rápidamente se volvió viral: “Rescatando hasta el último funcionario de ueno bank. Uendi ya tiene casita”. Y como era de esperarse, las redes se llenaron de comentarios cargados de ternura y humor.

Algunos lo bautizaron como el único jefe honesto del banco, mientras otros agradecieron a la mujer por no dejarlo abandonado a su suerte.

Así, en medio del sarambi que dio vuelta al país en una sola semana, este michi nos regaló una historia que demuestra que todavía hay personas con un corazón enorme, capaces de detenerse un ratito para salvar una vida. Porque Uendi, como miles de paraguayos perdió su supuesto puesto de trabajo, pero se ganó algo muchísimo más importante: ¡un hogar donde lo quieran de verdad!

Y colorín colorado, este funcionario de cuatro patitas tuvo mejor suerte que muchas personas, encontró su mejor sucursal.