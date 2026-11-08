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[VÍDEO] Una Pantera paraguaya salva a los Pumas

Robert Morales marcó de penal para que el equipo mexicano no caiga ante el América en su partido de este fin de semana.

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La Pantera Robert Morales nuevamente marcó un gol este sábado para darle a los Pumas de la UNAM un empate de último momento de 2-2 ante el América, que no benefició a ninguno de los dos equipos en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el mundialista César Huerta y ‘el Pantera’ Morales anotaron por los universitarios, mientras que Alejandro Zendejas y Henry Martín lo hicieron por el América.

América perdió el liderato del torneo con este resultado, bajando al segundo lugar, mientras que Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo a falta de un partido.

Con ocho victorias y 30 puntos, América está dos unidades abajo del Cruz Azul que antes se impuso por 2-3 a los Tigres UANL.

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