[VÍDEO] Una Pantera paraguaya salva a los Pumas

La Pantera Robert Morales nuevamente marcó un gol este sábado para darle a los Pumas de la UNAM un empate de último momento de 2-2 ante el América, que no benefició a ninguno de los dos equipos en el torneo Apertura del fútbol mexicano.
En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el mundialista César Huerta y ‘el Pantera’ Morales anotaron por los universitarios, mientras que Alejandro Zendejas y Henry Martín lo hicieron por el América.
América perdió el liderato del torneo con este resultado, bajando al segundo lugar, mientras que Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo a falta de un partido.
Con ocho victorias y 30 puntos, América está dos unidades abajo del Cruz Azul que antes se impuso por 2-3 a los Tigres UANL.