[VÍDEO] Una Pantera paraguaya salva a los Pumas Robert Morales marcó de penal para que el equipo mexicano no caiga ante el América en su partido de este fin de semana.

La Pantera Robert Morales nuevamente marcó un gol este sábado para darle a los Pumas de la UNAM un empate de último momento de 2-2 ante el América, que no benefició a ninguno de los dos equipos en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el mundialista César Huerta y ‘el Pantera’ Morales anotaron por los universitarios, mientras que Alejandro Zendejas y Henry Martín lo hicieron por el América.

América perdió el liderato del torneo con este resultado, bajando al segundo lugar, mientras que Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo a falta de un partido.

Con ocho victorias y 30 puntos, América está dos unidades abajo del Cruz Azul que antes se impuso por 2-3 a los Tigres UANL.