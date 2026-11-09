¡Ahasema ógapeee! Miguel Vázquez pide prisión domiciliaria con tobillera ndaje Federico Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez y exvicepresidente de Ueno Bank, demasiado ya quiere dejar la prisión preventiva y pasar a cumplir arr…

Federico Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez y exvicepresidente de Ueno Bank, demasiado ya quiere dejar la prisión preventiva y pasar a cumplir arresto domiciliario, con una tobillera electrónica como parte de las medidas de control ndaje.

Para convencer a la Justicia, su defensa puso en garantía dos propiedades valuadas en unos 2.925 millones de guaraníes. La intención es que pueda seguir enfrentando el proceso desde la comodidad de una de sus mansiones y no detrás de las rejas.

Pero la propuesta no cayó bien entre los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle, quienes pidieron que el beneficio sea rechazado y que Vázquez siga preso.

Los investigadores sostienen que existe peligro de fuga y que los inmuebles ofrecidos no cumplen con los requisitos necesarios para servir como garantía.