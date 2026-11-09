Alliana confirma a varios ministros y anuncia medidas por la crisis de Ueno Apenas asumió la presidencia, Pedro Alliana puso manos a la obra y empezó a ordenar su equipo de gobierno. En una serie de reuniones en el Palacio de…

Pedro Alliana se reúne en el Palacio de López con integrantes del gabinete nacional para ratificar autoridades y definir las prioridades de la gestión.

Apenas asumió la presidencia, Pedro Alliana puso manos a la obra y empezó a ordenar su equipo de gobierno. En una serie de reuniones en el Palacio de López, confirmó a varios ministros y autoridades que seguirán en sus cargos, mientras también anunció medidas económicas para echar una mano a los afectados por la crisis de Ueno Bank.

Entre los que continúan están Tadeo Rojas, en Desarrollo Social; Walter Gutiérrez, en la Niñez; Óscar González, en Defensa; Marco Riquelme, en Industria y Comercio; Rubén Ramírez Lezcano, en Cancillería; Óscar Orué, en la DNIT; Óscar Lovera, en Economía; Isaías Fretes, en Salud, y Rodrigo Nicora, en Justicia.

La orden del nuevo mandatario es seguir trabajando con todo, como si fuera el primer día, y poner atención a las necesidades de la gente.Alliana también se reunió con el presidente de Diputados, Raúl Latorre, con quien habló sobre la importancia de mantener el diálogo y trabajar coordinadamente entre los poderes del Estado.

Alivio para los afectados por Ueno

Una de las medidas anunciadas apunta directamente a los contribuyentes que quedaron con su plata atrapada en Ueno Bank. Alliana dispuso que no se les cobren multas, recargos ni intereses por los atrasos en sus pagos de impuestos, siempre que estos sean consecuencia de la situación que están atravesando.

Además, pidió al titular de la DNIT, Óscar Orué, buscar facilidades para las personas y empresas que manejaban sus operaciones exclusivamente a través de esta entidad bancaria.“Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, he’i el madatario.

También propone nuevo jefe para el Banco Central

Por otro lado, Alliana presentó ante el Congreso el pedido de acuerdo para que el economista Jorge Schreiner asuma como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).El jefe de Estado destacó su trayectoria y señaló que su experiencia será importante para recuperar la confianza en el sistema financiero.

Mientras tanto, los afectados por la crisis bancaria siguen esperando respuestas y soluciones concretas para recuperar la tranquilidad y, sobre todo, poder disponer de su dinero.