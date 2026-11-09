Apareció feroz Lamborghini muy bueno; hasta ahí nomás te puedo decir

No será especial para andar por loa baches de Mariano Roque Alonso pero cuesta fortuna.

Siguen las investigaciones en torno al resonado caso de la megaestafa que se mandaron los de ueno bank y ahora los investigadores pudieron dar con un tremendo autazo de alto lujo, nada menos que un Lamborghini Gallardo que está valuado en alrededor de 400 mil de los verdes, es decir, lo mismo que 62 años de ganar sueldo mínimo con aguinaldos y todo.

El “autito”, que es como para decirle “te limpio tu vidrio, señor”, apareció mientras analizaban una serie de esquemas que los llevaba hasta Ueno Holding y las empresas vinculadas. Agentes fiscales y policiales se constituyeron en un taller mecánico donde fueron encontrados no solo este cochazo sino también otros vehículos de alta gama además de utilitarios.

El procedimiento fue encabezado por la fiscal de Delitos Informáticos, Ruth Benítez, y el comisario Diosnel Alarcón, como parte de las diligencias que buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados en torno al conglomerado empresarial.

Los registros señalan que el automóvil es modelo 2013 y pertenece íntegramente a Ueno Holding S.A.E.C.A.