Aseguran que estamos listos para “contactar” con los marcianitos👽 .

El grupo que asegura que los gobiernos ocultan información he’i que estamos “listos” para contactar con extraterrestres. (Foto: Gemini)

Un movimiento que funciona bajo el nombre de “divulgación” se encuentra actualmente en la lucha por desclasificar todo lo que el gobierno ha ocultado, según ellos afirman, sobre los “fenómenos anómalos no identificados” (UAP, por sus siglas en inglés). He’i que ya estamos en pleno proceso de asimilar la verdad sobre la vida extraterrestre.

“La gente pregunta: ¿Cuándo ocurrirá la divulgación? Pues bien, creo que la están viviendo justo ahora”, señala Luis Elizondo, exfuncionario de inteligencia, en una nota presentada por

ReasonTV.

Si bien la mayoría de las imágenes que se tienen sobre supuestos ovnis siguen siendo borrosas, el panorama general es más nítido: durante décadas, funcionarios gubernamentales dieron explicaciones que no convencieron al público sobre los misteriosos objetos que surcan nuestros cielos.

Actualmente, hay millones de dólares de fondos federales destinados a investigar fenómenos paranormales que, hasta la fecha, han arrojado escasos resultados significativos.