¡Calentá que entrás! Ya se pondrán en circulación billetes 0Km de 100 mil

El Banco Central del Paraguay (BCP) adelantó la puesta en circulación de los nuevos billetes de G. 100.000 que ya vienen con diseños más ndirindindín. He’i que comenzarán a distribuirse esta semana. Ojo piojo: el que entren al campo de juego esta nueva “camada” no quiere decir que los otros ya no sirvan, o sea, se mantienen plenamente vigente.

Del porqué ya entran a la cancha tiene que ver con la elevada demanda de efectivo registrada en el sistema financiero, porque ya muchos no quieren saber nada de poner sus ahorros en bancos, y a las necesidades de circulante del comercio y de la ciudadanía.

La primera emisión corresponde a la serie A e incorpora las imágenes de los músicos paraguayos José Asunción Flores y Agustín Pío Barrios. Llegarán al público a través de bancos, financieras y otros canales de distribución de dinero en efectivo.

Despacito, despacito, despacito...

Esta será la primera denominación de la nueva familia que entrará en circulación. Las restantes, de G. 50.000, G. 20.000, G. 10.000, G. 5.000 y G. 2.000, serán incorporadas paulatinamente al mercado durante los próximos meses, según anunció la banca matriz.

Un aspecto particular de esta primera emisión es que los billetes llevarán la firma del expresidente del BCP, Carlos Carvallo. En cambio, las nuevas impresiones posteriores incluirán la firma del actual titular de la institución, Jorge Schreiner.