El “Tri” hizo tres y trepa al segundo puesto Goleó a Ameliano en Trinidad y recuperó la sonrisa tras la derrota en el clásico de la fecha anterior.

El Triqui volvió a recuperar la sonrisa y venció a Ameliano en un duro partido por 3-0 y se acomoda en la segunda posición y con grandes chances de quedarse con el Vicecampeonato. Tras una dura derrota en la fecha anterior en el clásico de Trinidad ante Rubio Ñu, ahora sí se hizo respetar de local y se quedó con el triunfo.

Los goles del equipo de Trinidad llegaron en momentos claves del partido. El primero de los gritos sagrados fue a los 44 minutos con un cabezazo certero de Clementino González, tras una asistencia perfecta de Néstor Camacho. Gracias a ese gol, el Triqui fue al descanso con la ventaja mínima.

Cuando el partido se ponía más candente en la complementaria, un ida y vuelta en donde Ameliano buscaba el empate y el equipo de Trinidad ampliar la ventaja, llegó un golazo de Tobías Morínigo, de derecha al ángulo del portero de Ameliano, Ángel Sánchez, que con su volada no pudo evitar esta “joyita” a los 74 minutos.

Para ponerle la frutillita a la torta, llegó el tercero del experimentado Óscar “Chiquito” Giménez desde los 12 pasos a los 90 minutos. Primeramente su penal fue atajado, pero el VAR revisó un adelantamiento del portero y se tuvo que repetir. En la segunda ocasión ya no desperdició, y puso el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Trinidense trepa a la segunda colocación y a falta de tres fechas, pujará fuertemente por el Vice Campeonato del torneo Clausura, que servirá de mucho en lo anímico, para el humilde equipo comandado por el joven entrenador José Arrúa.