Entre Rayaditos y Rubitos hubo goles, pero no ganador En la ciudad Universitaria, en el estadio Gunther Vogel, el Rayadito y el Rubito no pudieron sacarse ventaja.

En juego correspondiente a la fecha 19 del torneo Clausura, Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu igualaron 2-2. José Barrios y Marcelo Ferreira marcaron para San Lo, mientras que Sergio Fretes y Elías Alfonso, este último de penal, convirtieron para el Albiverde.

Con esta igualdad, el elenco sanlorenzano llegó a 11 puntos, mientras que el cuadro ñuense acumula 17 unidades en la clasificación.

Por la vigésima fecha, San Lorenzo se medirá con Sportivo 2 de Mayo, el lunes 23 de noviembre. El partido arrancará a las 18:00, en el estadio Río Parapití. Por su parte, Rubio Ñu recibirá en el estadio La Arboleda a Libertad, el domingo 22, desde las 18:00.