¡Es posiblena! Llevaba “ahí” tremendo socotroco marihuanensis ¿Cómo entró eso ahí y a quien se le ocurrió revisar? Esas son las dos primeras preguntas que surgen luego que se le pilló a una prójima de 26 años co…

¿Cómo entró eso ahí y a quien se le ocurrió revisar? Esas son las dos primeras preguntas que surgen luego que se le pilló a una prójima de 26 años con un tremendo socotroco marihuanensis oculto en su partes íntimas ndajeko.

De acuerdo a los informes que se manejan, la misma se fe como para hacer una visita en un centro penitenciario de Alto Paraná. Cuando llegó, al parecer, por la forma de caminar un tanto incómoda hizo que los guardias que realizan los cateos correspondientes empiecen a sospechar.

Fue ahí que una de las agentes penitenciarias le pidió que la acompañe para la verificación de rutina y en un palmoteo rápido se dieron cuenta que había algo y no era exactamente un bebé. Al poder vichear mejor, se encontraron con el paquetote de “plantitas verdes” bien acomodado y envuelto con un papel film por si las moscas.