Gran misterio en torno a la muerte de hermanas gemelas Linda y Laura, dos hermanas gemelas de 33 años, están en el foco de un gran misterio. Ambas fallecieron con pocos minutos de diferencia después de se…

Linda y Laura, dos hermanas gemelas de 33 años, están en el foco de un gran misterio. Ambas fallecieron con pocos minutos de diferencia después de ser trasladadas de urgencia a un hospital en estado crítico.

Aparentemente, como primera causa de muerte se habla de la ingestión de usa pastillas para el insomnio y un jabón de lavar ropa. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que los investigadores están tratando de resolver.

Ambas fueron halladas inconscientes sobre una cama, luego de que una ciudadana alertara a las autoridades mediante una llamada a la línea de emergencias. La Policía llegó hasta el sitio y fueron ellos quienes vieron a las dos mujeres con los signos vitales muy bajos.

Las primeras versiones indican que las hermanas habrían ingerido tanto el medicamento como el jabón, hechos que son indagados por su posible relación con sus fallecimientos. No se sabe porqué. Tampoco se descarta que hayan sido obligadas a esta ingesta.

Más allá que fueron trasladas hasta un centro asistencial de urgencia, una de ellas falleció antes de llegar mientras que la otra falleció minutos después en la sala de reanimación, según el informe conocido.