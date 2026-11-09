Hasta Costas dice que Cerro es “desastroso” El DT azulgrana lamentó el mal rendimiento de su equipo en el primer tiempo de su empate ante Recoleta en La Nueva Olla.

El técnico de Cerro Porteño, Gustavo Costas, habló ayer en conferencia de prensa después de que el Ciclón ya otra vez fallara en el torneo Clausura 2026, empatando frente al Deportivo Recoleta en La Nueva Olla, en donde no gana desde hace casi una rueda. El DT lamentó el nivel desplegado, pero trata de ser optimista.

“El primer tiempo fue desastroso. Nada que ver a lo que habíamos hecho el otro día con Libertad. En el fútbol necesitas, esa presión, correr y parece que no podemos hacer dos partidos seguidos”, comenzó diciendo el DT.

También reconoció que los claros problemas para ganar en casa: “Antes capaz sentías que jugar de local te daba más potencia, más qué sé yo, más energía. Hoy parece, no solamente acá, pasa en otros países también. Hoy capaz jugás de local y preferís jugar de visitante. Esto es sincero”.

Gustavo Costas intenta mantener viva la esperanza de que vendrán tiempos mejores para el elenco de Barrio Obrero luego de 2026 lamentable, y recordó que todavía tienen enfrente el desafío de ganar la Copa Paraguay, un cetro que se le ha mostrado esquivo desde su creación.

“No vinimos acá para tener un año de trabajo y ya está, nosotros venimos a ganar cosas, ganar cosas a donde vamos. Tratamos siempre. Ahora queremos llevar a Cerro a lo más alto, de ganar competencias internacionales, pero bueno, nos falta mucho trabajo”, subrayó.