Jagua’i de la Senad les arruinó la soldadura Resulta que unos muchachos quisieron pasar de vivos trayendo desde la sufrida Florida, Estados Unidos, unos 10 kilitos de marihuana bien guardadas de…

Resulta que unos muchachos quisieron pasar de vivos trayendo desde la sufrida Florida, Estados Unidos, unos 10 kilitos de marihuana bien guardadas dentro de una máquina de soldar.

Pero se olvidaron de un pequeño gran detalle: en el aeropuerto Silvio Pettirossi los muchachos de la Senad no están de adorno, y lo peor de todo para los traficantes, ¡tienen a su kp de cuatro patas con la nariz más fina que catador de vino!

Cuando la maquinita iba a pasar por el escáner, el jagua’i antidrogas ya le echó el ojo (y el hocico) a la supuesta herramienta de laburo. Cuando los agentes abrieron la estructura metálica, encontraron los paquetes con etiquetas californianas y todo.

Pero lo más chistoso es que la hierba ya estaba tan pasada, descompuesta y fermentada que hasta gases ndaje tiraba. ​Al final, la “máquina de soldar” no iba a unir precisamente metales, pero los perros de la Senad le encontraron otra clase de “conexión” antes de que llegue a destino.