La fecha que podría consagrar al Decano ya fue programada El próximo 22 de noviembre Olimpia recibe a Sportivo Trinidense con todas las ganas de gritar campeón.

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó este lunes los encuentros correspondientes a la fecha 20 del Torneo Clausura de la Copa de Primera.

La jornada comienza el 20 de noviembre con los encuentros entre Sportivo Ameliano vs. Luqueño y Recoleta vs Guaraní.

El torneo se podría definir el domingo 22 de noviembre. En simultáneo jugarán desde las 18:00 Rubio Ñu vs Libertad y Olimpia, que con un empate podrá gritar campeón, recibirá al Sportivo Trinidense.

El lunes 23 2 de Mayo será local de San Lorenzo y Nacional recibirá a Cerro Porteño.