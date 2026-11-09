La fecha que podría consagrar al Decano ya fue programada

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó este lunes los encuentros correspondientes a la fecha 20 del Torneo Clausura de la Copa de Primera.
La jornada comienza el 20 de noviembre con los encuentros entre Sportivo Ameliano vs. Luqueño y Recoleta vs Guaraní.
El torneo se podría definir el domingo 22 de noviembre. En simultáneo jugarán desde las 18:00 Rubio Ñu vs Libertad y Olimpia, que con un empate podrá gritar campeón, recibirá al Sportivo Trinidense.
El lunes 23 2 de Mayo será local de San Lorenzo y Nacional recibirá a Cerro Porteño.
La vigésima fecha del Clausura tiene su programación. Calendario de juegos de un nuevo capítulo en la Copa de Primera. ✍🏻 https://t.co/wfd2kXWqPE #ClausuraAPF2026 🇵🇾 #CopaDePrimera 🏆 https://t.co/cXk8JjPRPQ— Copa de Primera APF (@CopaDePrimera) November 9, 2026