Laburantes del VMedia son “desatados” de los Vázquez; ahora hay que pelear el puchero Los trabajadores que en su momento firmaron contrato con VMedia, perteneciente al Grupo Vázquez, ya tienen el guiño para poder buscar empleo tranquip…

Los trabajadores que en su momento firmaron contrato con VMedia, perteneciente al Grupo Vázquez, ya tienen el guiño para poder buscar empleo tranquipa. El tema ahora es encontrar algo.

Esta medida se pudo tomar luego de una reunión en la que los afectados expusieron la situación por la que estaban atravesando, atendiendo a que en su gran mayoría firmaron un contrato de “exclusividad”, es decir, que no podían trabajar para nadie más. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) declaró inaplicables estas cláusulas.

Con esto, se les permite buscar y aceptar nuevos empleos sin que esto implique renunciar a sus derechos laborales ni abandonar sus puestos de trabajo. La medida fue anunciada por la ministra Mónica Recalde.

Como se sabe, después que explotó la bomba de ueno bank, cientos de trabajadores quedaron sin ocupación efectiva y no perciben sus salarios debido al cierre de las empresas. Según explicó Recalde, el Ministerio identificó 37 empresas afectadas y estableció una hoja de ruta que incluye mesas de diálogo, asesoramiento laboral y operativos de fiscalización.

La ministra señaló que aproximadamente 7.000 trabajadores fueron afectados por la situación del grupo.