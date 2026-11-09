¡Matusalén! Cada día está más cuerona y roba suspiros “A medida de que vas creciendo te das cuenta que el verdadero lujo es tu energía”, tiró en su perfil de instagram la cuerona Ana Ríos y el rollo enlo…

“A medida de que vas creciendo te das cuenta que el verdadero lujo es tu energía”, tiró en su perfil de instagram la cuerona Ana Ríos y el rollo enloqueció. Con su texto compartió una serie de fotitos para mostrar lo feliz que fue durante octubre. Hasta el concierto de Marco Antonio Solis, “El Buki”, se fue avei. Pero donde loperro infarataron fue cuando vieron sus abdominales todo marcados voi, listos para descontrolar miradas en el verano.

La fiesta de fueguitos y corazoncitos se puso al día en el muro de la exmodelo, que según mostró en su posteo sigue muy metida con la equitación y le pureo a su caballo favorito. Lo cierto es que se alborotó todito en las redes sociales.