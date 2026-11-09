¿Qué lo que pasa todo? Alliana pide a ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición El presidente Pedro Alliana pidió que todos los ministros, secretarios y principales autoridades que ocupan cargos de confianza pongan sus puestos a …

Alliana pide a altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición.

El presidente Pedro Alliana pidió que todos los ministros, secretarios y principales autoridades que ocupan cargos de confianza pongan sus puestos a disposición.

La orden fue comunicada a través del jefe del Gabinete Civil y apunta, según explicaron desde el Gobierno, a reorganizar el equipo, mejorar la coordinación entre las instituciones y hacer que la gestión sea más eficiente.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo aclararon que las instituciones públicas seguirán atendiendo y trabajando con total normalidad.