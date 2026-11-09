¡Qué miedito!: sacan foto de un supuesto ovni y hay temor de un nuevo “sacudón” Puede que sea solo una imagen creada por algún tekorei. Puede que sea una foto que no muestra lo que parece. Tampoco se descarta que se trate de algu…

Puede que sea solo una imagen creada por algún tekorei. Puede que sea una foto que no muestra lo que parece. Tampoco se descarta que se trate de alguna “basurita” que se cruzó en el momento oportuno por frente a la lente. Pero lo que no se descarta es el miedo que hizo sentir a más de uno si es que se trata de una imagen real. El tema es que cada vez que se ve uno de estos por allá arriba, algo malo pasa ndajeko.

La gráfica salió a la luz cuando una persona habló de la supuesta aparición en el Valle del Elqui, en Chile. En las redes festinaron con múltiples comentarios y teorías. Según se supo, la fotografía fue tomada el pasado jueves 5 de noviembre a eso de las 14:36, por turistas que se alojaban en el centro turístico Luna de Cuarzo.

Pero, independientemente de cuál sea la explicación de la imagen, varios ya sacaron a la luz una creencia tan vieja como vigente: “Siempre cuando estos objetos se empiezan a ver suceden desastres naturales”. Esta teoría recorrió como reguero de pólvora en las redes sociales.