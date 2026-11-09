Quiere que se investigue un “chiqui” al arbitraje Francisco Arce tiroteó con todo contra el referato después de un polémico penal que le cobraron a Guaraní contra Olimpia el sábado.

El DT de Guaraní, Francisco “Chiqui” Arce, dijo estar bastante molesto con los criterios arbitrales y habló de una disparidad en las sanciones durante los partidos. Hablando con el programa Fútbol a lo Grande, el técnico dijo que “el criterio arbitral es lo que nos hace dudar siempre, es muy ‘light’ la sanción para ellos”.

El ex técnico campeón con Cerro y Olimpia dejó además una frase bastante pesuti, diciendo “hablar del arbitraje es hablar al pedo, hay que investigar todo en este país”. De esta manera, Arce reclama una mayor claridad y transparencia en un aspecto que vuelve a instalarse en el centro de la polémica.

Guaraní en la última fecha cayó contra el puntero Olimpia a pesar de haber conseguido abrir el marcador terminó cayendo por 3-1. Durante el encuentro el portero franjeado, Gastón Olveira le tapó el penal a Diego Fernández cuando el partido iba justamente 3-1.